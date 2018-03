Angebot an Beschäftigte

Anzeige

„Jobs sind gesichert“

Der Sprecher von Kötter Airport Security in Essen, Carsten Gronwald, sagte zur Niederlassung am Flughafen Hahn: „Wir können den Betriebsübergang bestätigen. Die Jobs sind gesichert mit allem, was dazugehört.“ Auf die Frage, ob Kötter den Verlust des Auftrags für den Hahn bedaure, erklärte Gronwald: „Uns ist es wichtig, was mit den Mitarbeitern passiert, mehr wollen wir nicht kommentieren.“

Bei ihrem Job geht es nicht um die Passagierkontrolle, sondern um die Eigensicherung des Flughafens, also um die Überwachung der Zugänge und die Streifendienste auf dem Airportgelände. Für die Passagierkontrolle ist eine andere externe Firma zuständig.

2017 hatte der chinesische Mischkonzern HNA den Großteil der Anteile des Flughafens Hahn von 82,5 Prozent vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. Den Rest hält noch Hessen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018