Angeklagter gesteht plötzlich

Darmstadt.Mit einem überraschenden Geständnis des Angeklagten hat der Prozess um den Tod einer 47-jährigen Frau vor dem Darmstädter Landgericht gestern eine neue Wendung genommen. Der 52-Jährige aus dem Odenwald muss sich seit Juni wegen Totschlags verantworten. Bisher hatte er die Vorwürfe bestritten. Gestern erklärte er, er habe seine Geliebte während eines Streits um die Fortsetzung der Liebesbeziehung im August 2017 in einem Waldstück bei Münster erwürgt. Danach sei er nach Frankreich geflüchtet, um sich am Meer das Leben zu nehmen. Der Prozess wird am 29. August wahrscheinlich mit den Plädoyers fortgesetzt. Auch zu einem Urteil könnte es dann schon kommen. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018