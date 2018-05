Angeklagter: Scherbe in Socke versteckt

Anzeige

Durch Kontrolle geschmuggelt

Dass seine drogenabhängige Frau im November 2017 einen neuen Freund gehabt habe und sich von ihm habe trennen wollen, sei nicht der Grund für seine Tat gewesen, sagte der 36-Jährige, der seit 2008 wegen Mordes an einer früheren Lebensgefährtin hinter Gittern sitzt. Es sei vielmehr darum gegangen, dass er in dem Gefängnis ein illegales Mobiltelefon besessen habe, das seine Frau für ihn eingeschmuggelt habe. Damit habe sie ihn mehrfach zu erpressen versucht.

Für ihn habe der Aufenthalt im Freibereich des Gefängnisses, auf den er zehn Jahre hingearbeitet habe, auf dem Spiel gestanden, berichtete er weiter. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, wie er denn die Porzellanscherbe, einen Holzkeil zum Sperren der Tür und den Kopf eines Einwegrasierers, mit dem er die Strumpfhose der Frau zerschnitten haben soll, in den Besuchsraum gebracht habe, sagte der Angeklagte mit deutscher Nationalität, er habe Scherbe und Keil in seinen Socken versteckt und den Rasiererkopf in der Hosentasche gehabt. Obwohl er sich unmittelbar vor Betreten des Besucherraums habe umziehen müssen, seien die Kontrollen „routinemäßig“ gewesen und nicht so streng.

Fortsetzung am 29. Mai

Der Prozess musste wegen Unwohlseins der Noch-Ehefrau des Angeklagten, die in dem Verfahren als Zeugin aussagen soll, unterbrochen werden. Sie wurde zunächst von Sanitätern und Notarzt behandelt und musste dann ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Prozess wird am 29. Mai 2017 fortgesetzt. Der Fall schlug Wellen bis in die rheinland-pfälzische Landespolitik. lrs

