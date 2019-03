Angeklagter zeigt Tatort

Wiesbaden/Mainz.Im Mordprozess um die getötete Schülerin Susanna aus Mainz hat der mutmaßliche Täter Ali B. am Tatort gezeigt, wo er mit der 14-Jährigen in der Nacht ihres Todes war. Bei dem Ortstermin des Wiesbadener Landgerichts ging der 22-jährige irakische Flüchtling gestern mit dem Vorsitzenden Richter und weiteren Prozessbeteiligten die Strecke in der Nähe einer Bahnlinie ab. Dort soll es erst zum Geschlechtsverkehr mit Susanna gekommen sein. Danach soll Ali B. die 14-Jährige umgebracht haben.

Die Leiche des Mädchens war am 6. Juni 2018 in einem Erdloch neben der Bahnstrecke nahe dem Wiesbadener Stadtteil Erbenheim gefunden worden. Ali B. hatte vor Gericht zugegeben, Susanna in der Nacht zum 23. Mai 2018 getötet zu haben. Den Vorwurf der Vergewaltigung wies er zurück. Der Ortstermin fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Mehrere Polizisten sicherten auch mit Hunden das Gebiet ab. Ali B. war in Handschellen vor Ort und wurde die gesamte Zeit von einem Polizisten am Arm gehalten.

Im Ermessen

Gerichte müssen in Prozessen sämtliche Informationen prüfen, die für die Aufklärung einer Straftat erforderlich sind. In seltenen Fällen gehört dazu auch eine Tatortbegehung. Dabei machen sich die Richter und die weiteren Prozessbeteiligten ein Bild von der Situation vor Ort. Ob ein Tatort oder wie aktuell im Mordfall Susanna der Fundort der Leiche des Mädchens aufgesucht werden muss, liegt im Ermessen des Gerichtes. In Hessen gab es bei einem Mordprozess zuletzt im September 2016 eine Tatortbegehung. Im Fall des im Jahr 2015 am Bahnhof in Herborn (Lahn-Dill-Kreis) erstochenen Polizisten überprüften die Richter vor Ort die Lichtverhältnisse, wie sie zur Tatzeit geherrscht hatten. lhe

