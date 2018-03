„Angriffe müssen hart bestraft werden“

Anzeige

Wiesbaden.Hessens Innenminister Peter Beuth hat seine Forderung nach härteren Strafen für Attacken gegen Rettungskräfte und Helfer bekräftigt. Er bleibe in dieser Frage „beharrlich“, sagte der CDU-Politiker gestern im Landtag in Wiesbaden. Er hoffe darauf, in der neuen Bundesregierung Partner für seine Forderung nach einer Mindeststrafe von sechs Monaten Haft zu finden. „Wer Einsatzkräfte in unserem Land angreift, der greift den Rechtsstaat an und muss dafür hart bestraft werden“, sagte Beuth.

Zahl der Übergriffe gestiegen

Laut Kriminalstatistik für Hessen 2017 stieg allein die Zahl der Übergriffe gegen Polizisten im Vergleich zum Vorjahr um 44 auf 3512. Erst am vergangenen Wochenende hatten Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Feuerwehr in Frankfurt für mehr Respekt während ihrer Einsätze demonstriert. In den vergangenen drei bis vier Jahren hätten die Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber Rettungskräften spürbar zugenommen, hieß es bei der Veranstaltung.

Nach Ansicht des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, löst eine Verschärfung des Strafgesetzes allein das Problem nicht. Respekt entstehe nicht durch Drohung und härtere Strafen und führe nicht zwangsläufig zu stärkerer Abschreckung, sagte er und forderte mehr Fortbildung für Rettungskräfte, um brenzlige Situationen besser zu bewältigen. Zudem sollte geltendes Recht ausgeschöpft werden.