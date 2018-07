Angst um Oberbürgermeister

Anzeige

Auf Facebook bezeichnet sie sich selbst als Aufdeckungspolitikerin und zeigt sich freizügig vor ihrem schwarzen Porsche, auf dem rundherum Merkel-muss-weg-Aufkleber zu sehen sind. Sie trägt meistens ein schwarzes T-Shirt mit großen Friedens-Zeichen auf der Brust. Darunter steht Fridi, was die Abkürzung für ihren Vornamen Friedhild ist. Miller trat schon bei etlichen Wahlen an, zuletzt auch Anfang Juni in Weinheim, wo sie mit 39 Stimmen auf den verschwindend geringen Anteil von 0,2 Prozent kam. Auch in Weinheim ging Miller gegen das Ergebnis vor. Das zuständige Regierungspräsidium prüft den Fall gerade. In Freiburg, wo sie als Kandidatin nicht zugelassen wurde, hatte sie einen Teilerfolg. Auch dort ging sie gegen das Wahlergebnis juristisch vor – und der neue OB Martin Horn konnte zunächst nur als Amtsverweser eingesetzt werden. Das Verfahren läuft ebenfalls noch.

In Sindelfingen will sich Vöhringer nicht einschüchtern lassen. „Solche Vorfälle dürfen unsere Demokratie nicht einschränken. Politisches Engagement an verantwortlicher Stelle muss auch weiterhin attraktiv sein“, erklärt Vöhringer. Zudem seien „die Sicherheitsbehörden gefordert, die Sicherheit von Amtsträgern auch auf kommunaler Ebene zu gewährleisten“. Zu seiner eigenen Situation sagte Vöhringer: „Das ist ein hoher Belastungsfaktor für alle Beteiligten. Davon lasse ich mich in meinem Engagement für die Stadt Sindelfingen nicht einschränken.“ Wie lange er noch von Bodyguards begleitet werde, könne er derzeit nicht sagen. (Bilder: dpa, Lotz)

