Angst vor Borkenkäfer

Kassel.Ein Jahr nach Orkan „Friederike“ leiden Hessens Wälder noch immer unter den Sturmfolgen. „Insgesamt hat der Orkan rund 2,7 Millionen Kubikmeter Holz in den von uns betreuten Wäldern auf den Boden geworfen“, sagte Michael Gerst, Leiter des Landesbetriebs Hessen Forst gestern in Kassel. Das ist mehr als die Hälfte der Holzmenge, die jedes Jahr im Wald geerntet wird. Sommerdürre und Borkenkäfer hätten die Schäden erheblich verstärkt. Die Förster befürchten, dass die Schädlinge auch in diesem Jahr zu einem großen Problem werden. Der Orkan hatte vor einem Jahr vor allem in nordhessischen Wäldern gewütet. Umgerissen wurden hauptsächlich Fichten und andere Nadelbäume.

Niedrige Preise

Zwar seien die meisten Flächen inzwischen freigeräumt und das Holz zu großen Teilen abtransportiert. Doch die Preise haben sich bis heute nicht erholt. Für Fichte gibt es nur rund die Hälfte des Geldes. Hessen Forst will auch in diesem Jahr weniger Nadelholz ernten. „Nur so haben wir eine Chance, die uns wichtige Balance zwischen dem Holzzuwachs und einer nachhaltigen Nutzung wiederherzustellen“, sagte Gerst. Dabei setze man vor allem auf eine Erholung des Waldes. Wo erforderlich, werde man jedoch spätestens ab Herbst Forstkulturen aus Mischwald anlegen.

Die geschwächten Bäume waren schon im vergangenen Sommer leichte Beute für Borkenkäfer. Die Schädlinge könnten in diesem Jahr erneut zum Problem werden. Nur ein richtig kalter Winter kann den Käfernachwuchs dezimieren. Doch darauf will sich Hessen Forst nicht verlassen: „Wir als Förster gehen davon aus, dass es im Frühling richtig losgeht mit den Borkenkäfern.“ lhe

