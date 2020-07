Anlaufstelle für Opfer

Uwe Schlosser ist Opferbeauftragter der Stuttgarter Landesregierung. © dpa

Stuttgart.Künftig haben Opfer von Amokläufen, Terroranschlägen oder von Ereignissen mit großen Schäden und schweren Folgen für Betroffene einen zentralen Ansprechpartner im Südwesten. Hierfür hat das Land die Stelle des Opferbeauftragten eingerichtet. „Wir treffen Vorsorge und wappnen uns für einen Fall, der hoffentlich nie eintritt“, sagte Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) gestern in Stuttgart. Die Stelle des neuen Opferbeauftragten wird besetzt mit Uwe Schlosser (65) aus Flein bei Heilbronn. Er war zuletzt Generalstaatsanwalt in Karlsruhe und ist am 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet worden.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Schon einen Tag später nimmt er mit der Stelle des Opferbeauftragten eine neue, ehrenamtliche Tätigkeit an. Schlosser begründete sein Engagement damit, dass sich Opfer oder Hinterbliebene oft allein fühlten – und beispielsweise nicht wüssten, welche Wege ihnen offen stünden, um eine finanzielle Entschädigung zu bekommen. Schlosser soll nun ein Konzept zur Betreuung von Opfern erarbeiten und die verschiedenen Anlaufstellen, die bereits vorhanden sind, koordinieren.

Die neue Anlaufstelle ist im Stuttgarter Justizministerium angesiedelt. Schlosser erhält zur Unterstützung drei Stellen. mis

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020