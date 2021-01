Annahmen sind erlaubt

Mannheim.Wettannahmestellen in Baden-Württemberg dürfen trotz des Lockdowns Wetten annehmen. Das entschied der in Mannheim ansässige baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH). „Die Vorschrift in der Corona-Verordnung, die jeden Betrieb von Wettannahmestellen verbietet, ist mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt worden“, heißt es in einer Pressemitteilung des VGH. Voraussetzung sei, dass die Wettannahme kontaktarm und innerhalb eines Zeitfensters erfolge.

Der 1. Senat des Verwaltungsgerichtshofs führte in seiner Begründung an, dass Betriebsschließungen wegen der Pandemie und unter Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Kompensationen noch verhältnismäßig seien. Jedoch seien im Einzelhandel Abholangebote zugelassen. „Vergleichbares Wettannahmestellen nicht zu gestatten, verstoße gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz.“

Mit seinem Beschluss gab der VGH einer Betreiberin mehrerer Annahmestellen recht. Die Frau hatte einen Eilantrag gestellt, mit dem sie geltend machen wollte, dass ein Betriebsverbot für Wettannahmestellen unverhältnismäßig sei. tbö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021