Anstieg von Neuinfektionen: Heibronn ereicht Vorwarnstufe als erster Kreis im Südwesten

Stuttgart/Heilbronn.In Heilbronn wurde am Wochenende als erster Kreis in Baden-Württemberg seit Monaten die Vorwarnstufe bei den Corona-Neuinfektionen erreicht. Dort gab es innerhalb von sieben Tagen auf 100000 Einwohner gerechnet 39 Corona-Neuinfektionen. Der erste kritische Punkt in der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 35 Neuinfektionen. Eine Sprecherin der Stadt erklärt, man rechne sogar damit, dass

...