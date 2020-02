Ansturm auf Immobilien treibt Baubranche an

Frankfurt.Die große Nachfrage nach Wohnungen und der milde Winter treiben die hessische Baubranche (das Bild zeit eine Baustelle in Frankfurt) an. Der Umsatz 2019 dürfte mit mehr als 8,5 Milliarden Euro das Vorjahresniveau übertreffen, hieß es am Montag vom Verband Baugewerblicher Unternehmen Hessen. 2018 hatte die Branche mit 65 000 Beschäftigten Erlöse von acht Milliarden Euro erzielt. Für 2020 erwartet der Verband angesichts gut gefüllter Auftragsbücher erneut starke Geschäfte – vor allem im Wohnungsbau. Höhere Kosten etwa beim Materialeinkauf dürften aber die Firmen belasten, hieß es. dpa

Dienstag, 11.02.2020