Antikörperstudie in Reutlingen startet

Reutlingen.Im Kreis Reutlingen startet das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) eine bundesweite und langfristig angelegte Antikörperstudie. Am Mittwoch geht das Testzentrum auf einem ehemaligen Paketpostgelände in der Stadt in Betrieb. „Wir wollen besser verstehen, mit welcher Geschwindigkeit sich das Coronavirus verbreitet, welche Bevölkerungsgruppen betroffen sind und wie viele wahrscheinlich immun sind“, sagte Studienleiter Gérard Krause der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Angaben nach handelt es sich um die bisher größte Antikörperstudie in Deutschland.

Acht weitere Kommunen geplant

Wissenschaftliche Daten deuten darauf hin, dass viele Covid-19-Fälle so milde verlaufen, dass sie nicht erkannt werden. Die Infizierten entwickeln aber Antikörper und gelten nach bisheriger Kenntnis als immun gegen das Virus. Das Wissen um die sogenannte Durchseuchung der Gesellschaft könnte daher eine wichtige Entscheidungsgrundlage im künftigen Umgang mit der Pandemie sein.

Im Kreis Reutlingen sollen innerhalb von zunächst vier Wochen 2500 Menschen auf Antikörper gegen Sars-CoV-2 getestet werden. Sie werden über das Einwohnermeldeamt nach dem Zufallsprinzip angeschrieben und eingeladen. Eine zweite Erhebung ist für den Herbst oder Winter vorgesehen. Genauso will das HZI in etwa acht weiteren deutschen Kommunen vorgehen. Die unterschiedlichen Testorte und Testzeitpunkte sollen eine verlässliche Übertragung der Ergebnisse auf die gesamte Bundesbevölkerung ermöglichen. Herausfinden wollen die Forscher unter anderem, inwieweit die Anzahl jener Menschen mit Antikörpern mit der Zahl der gemeldeten Infektionsfälle übereinstimmt.

Neben Alter und Geschlecht sollen auch Berufsgruppen und Vorerkrankungen der Probanden abgefragt werden. „Wir hoffen, in Zukunft Daten von zigtausenden Probanden zu haben“, so Krause.

Unabhängig von der Helmholtz-Studie bieten bereits seit einiger Zeit verschiedene Einrichtungen Antikörpertests für Interessierte in Deutschland an. Das Tübinger Humangenetik-Labor CeGaT etwa bietet seit Anfang Mai Tests in der Universitätsstadt an. Das Unternehmen aktualisiert die Ergebnisübersicht wöchentlich. Zuletzt wiesen bei 22 555 durchgeführten Tests 6,28 Prozent der Teilnehmer Antikörper auf. Repräsentativ für eine mögliche Immunität der Gesamtbevölkerung sind diese Zahlen nach Angaben eines Sprechers aber nicht. „Am Anfang kamen Leute, die besonders starke Indizien hatten, eine Covid-19-Infektion durchlaufen zu haben“, sagt Stefan Griesbach, der für Marketing und Vertrieb zuständig ist. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020