App beschert Radlern grüne Ampeln

Klärungsbedarf beim Datenschutz

Umbauten seien nicht notwendig, erläuterte Stefan Eckert, der Leiter der Siemens-Einheit Mobility in Süddeutschland. „Lediglich die Programmierung der Ampelanlagen wird verändert.“ Das sei vergleichsweise preiswert und lasse sich ohne größeren Aufwand umsetzen. Nach Angaben der Stadt kostete sie die Einführung des Systems insgesamt rund 83 000 Euro. Man hoffe, dass es als ein Baustein unter mehreren helfe, den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen, sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD).

Der Fahrradclub ADFC Hessen begrüßt die Ampel-App „Sitraffic SiBike“ prinzipiell. Allerdings müssten Fragen zum Datenschutz geklärt sein, sagte ADFC-Experte Wolfgang Schuch. Zudem gebe es günstigere Alternativen zur Verbesserung des Radverkehrs. Als Beispiel nannte er grüne Wellen für Radler, wie es sie Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen längst eingeführt habe. Die App sei eine Maßnahme von mehreren, damit der Radverkehr das bekomme, was für Autos oder den ÖPNV bereits selbstverständlich sei.

Vorteil des Systems ist Schuch zufolge, dass Radler ihre Fahrt spürbar verkürzen können. Ampeln seien meist für Autos optimiert. Die Folge: Wartezeiten bei Rot könnten die Fahrtzeit von Radfahrern um 50 Prozent verlängern.

Mit der App hätten die Marburger auf der dafür vorgesehenen Strecke einen Zeitgewinn von bis zu 30 Prozent, da sie nicht mehr so häufig an Ampeln stoppen müssten. Nachteilige Effekte für Autofahrer seien gering. Die App wird in Marburg erstmals eingesetzt, aber auch andere Städte können das System nutzen. Ob schon bald eine zweite hessische Stadt darauf setzt, ist noch offen. Die Landeshauptstadt Wiesbaden etwa verfolgt derzeit keine konkreten Pläne. „Wir beobachten das aber mit großem Interesse“, sagte ein Sprecher.

Verleihsystem in Wiesbaden

In Wiesbaden soll zur Förderung des Radverkehrs Mitte Juli ein Fahrradverleihsystem mit rund 500 Rädern an 50 Stationen starten. Außerdem arbeitet die Stadt daran, das Radwegenetz in der City deutlich auszubauen.

Auch Hessens größte Stadt Frankfurt plant nach Auskunft des Verkehrsdezernats kein ähnliches Projekt. Eine solche App sei wegen der Verkehrsverhältnisse nicht durchführbar, sagte ein Sprecher. „Eine grüne Welle für Radfahrer wäre wünschenswert, ist aber nicht darstellbar.“ Es gebe sie auch nicht für Autofahrer.

Grund sei unter anderem, dass auf den großen Straßen viele unterschiedliche Verkehrsmittel unterwegs seien, auch Straßenbahnen. Die Stadt setze auf andere Mittel, um den Radverkehr zu unterstützen, etwa auf den Ausbau des Radwegenetzes oder Parkmöglichkeiten für Räder.

