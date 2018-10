Appell an Firmen

„Armut bedroht alle“ ist das Motto der Landesarmutskonferenz. © dpa

Stuttgart.Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat an Unternehmen im Südwesten appelliert, weiter auf Tarifverträge zu setzen. „Tarifverträge schaffen Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt“, sagte der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann anlässlich der 15. Aktionswoche „Armut bedroht alle“. Armut raube den Menschen die Würde und gefährde die Demokratie. „Die Landesregierung sonnt sich in den vermeintlich guten Zahlen, bemerkt aber nicht, dass immer mehr Menschen abgehängt werden.“

Zehntausende Beschäftigte in Baden-Württemberg bezögen zusätzlich zu ihrem Lohn Hartz-IV-Leistungen. Schuld daran sei unter anderem der Trend zur Kurz- und Leiharbeit. Außerdem arbeite nur noch jeder zweite Arbeitnehmer in einem Betrieb mit Tarifbindung – was 20 Prozent Lohnunterschied bedeute.

Auch Kritik aus Rheinland-Pfalz

Die Landesarmutskonferenz bietet bis zum 21. Oktober landesweit Veranstaltungen unter dem Motto „Teilhaben/Teilsein: Bildung, Arbeit, Wohnen sind Menschenrechte“. Das Aktionsbündnis gegen Armut dringt seit Jahren darauf, etwa das Recht auf Wohnen in die Landesverfassung aufzunehmen. Ebenso solle dies für Arbeit und Bildung geschehen. In der Landesarmutskonferenz sind neben dem DGB unter anderem Sozialverbände in Baden-Württemberg zusammengeschlossen, um soziale und politische Anliegen zu thematisieren.

Trotz der wiederholten Warnungen der Wohlfahrtsverbände vor Wohnungsnot, Erwerbsarmut oder steigender Altersarmut sei „Armut bittere Realität für viele Menschen, auch in Rheinland-Pfalz“, erklärten die beiden Sprecher der Landesarmutskonferenz, der Sozialmediziner Gerhard Trabert und Pfarrer Albrecht Bähr, mit Blick auf den Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut am 17. Oktober. Sie forderten die Landesregierung auf, für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Regionen von Rheinland-Pfalz zu sorgen. „Der Wohnort darf genauso wenig über die Chancen auf Teilhabe am Leben entscheiden wie Herkunft, Geschlecht oder Religion.“ lsw/lrs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018