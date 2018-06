Appell für mehr Wohnflächen

Anzeige

Wiesbaden.Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte (NH) sucht nach Bauland. „Sie könnte mehr bauen, wenn sie mehr Angebote hätte“, sagte Hessens Wohnungsbauministerin Priska Hinz gestern in Wiesbaden. Die Grünen-Politikerin appellierte an die Kommunen, der Nassauischen Heimstätte mehr Flächen anzubieten. Constantin Westphal von der NH-Geschäftsführung sagte: „Wir bewegen uns im freien Markt wie in einem Haifischbecken.“

Die NH bräuchte „dringend“ Grundstücke. Die Gesellschaft reiche den Kommunen die Hand, wenn es darum gehe, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sagte Westphal. Dazu müssten die Städte keine eigenen Wohnungsbaugesellschaften gründen. lhe