Appell zur Aufnahme von Flüchtlingen

Der Sprecher der Diakonie in Rheinland-Pfalz, Pfarrer Albrecht Bähr, forderte die Bundesregierung auf, endlich die vor vier Wochen beschlossene Aufnahme von unbegleiteten Kindern aus den Flüchtlingslagern der griechischen Insel Lesbos zu verwirklichen. „Wie können wir Ostern, Auferstehung feiern, wenn Kinder vor unseren Augen untergehen“, kritisierte Bähr. Auf Lesbos müssten Kinder hungern und unter unmenschlichen Bedingungen leben – „doch leider scheint uns die Corona-Krise gegen ihr Elend immun zu machen“. Deutschland setzt seine Zusage, Kinder aus Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen, trotz Corona-Krise zumindest teilweise in die Tat um. Ende kommender Woche sollen die ersten 50 Kinder in Deutschland ankommen. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin entschieden. Laut Bundesregierung will Deutschland in nächster Zeit noch rund 300 bis 450 weitere Minderjährige aus Griechenland aufnehmen. dpa/lrs

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.04.2020