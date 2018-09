Arabisch im Unterricht

Wiesbaden.Die hessischen Grünen wollen nach der Landtagswahl an ihrem Kurs bei der Integration von Flüchtlingen festhalten, dabei aber zum Teil neue Wege beschreiten. Die Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir stellten dazu gestern Initiativen vor, die vor allem auf einen Ausbau des Sprachunterrichts hinauslaufen. Dieser soll aber weg von den Intensivklassen künftig mehr begleitend zum eigentlichen Schulunterricht stattfinden und Flüchtlingskindern und Schülern mit geringen Deutschkenntnissen gemeinsam angeboten werden.

Umweltministerin Hinz, Wirtschaftsminister Al-Wazir und der Grünen-Landesvorsitzende Kai Klose stellten das Programm im Hessischen Landtag zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten und langjährigen Parteichef Cem Özdemir vor. Dieser lobte den hessischen Weg zur Integration als vorbildlich. Schließlich habe das Land damit bundesweit den zweiten Platz bei der Quote von Flüchtlingen erreicht, die in eine Berufsausbildung kommen. Das dem zugrundeliegende Aktionsprogramm für Flüchtlinge und gesellschaftlichen Zusammenhalt sei viel besser, als nur über Probleme zu schimpfen. Würde Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ähnlich an Lösungen herangehen, wäre man in Deutschland bei der Integration schon weiter.

Fremdsprachen als Gewinn

Zu den Neuerungen in Hessen soll nach dem Willen der Grünen auch ein Ausbau des muttersprachlichen Unterrichts aus den Herkunftsländern der Migranten gehören. Mehrsprachigkeit sei immer ein Gewinn, sagten Hinz und Al-Wazir. Auch den muttersprachlichen Unterricht wollen sie für andere Interessierte öffnen. Ziel sei zumindest bei Türkisch und Arabisch, sie später einmal als zweite Fremdsprache ins Schulsystem zu integrieren.

Heute wird der muttersprachliche Unterricht in der Regel von Lehrkräften der Konsulate dieser Länder erteilt. Bei Türkisch wollen die Grünen das aber nicht mehr hinnehmen, weil das Vertrauen in den türkischen Staat beim Kurs von Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht mehr gegeben sei. Er müsse in die Regie des Landes Hessen übergehen, hieß es. kn

