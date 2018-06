Arbeiten, wenn andere schlafen: So werden ICE-Züge repariert

Anzeige

Frankfurt.Es ist kurz nach 23 Uhr, noch sind mehrere Stunden Zeit, bis der ICE die Werkhalle wieder verlassen muss. Der silbern-schimmernde Schnellzug der Deutschen Bahn steht auf erhöhten Schienen, daneben warten ein neues Klo und zwei neue Radsätze auf ihren Einbau. In der hell erleuchteten Halle des ICE-Werks in Frankfurt-Griesheim arbeiten die Mechaniker rund um die Uhr. Sie warten und reparieren die Vorzeige-Züge der Deutschen Bahn. 5.30 Uhr steht auf der großen Anzeigetafel neben dem Zug als vorgesehene Abfahrtszeit in Richtung Frankfurter Hauptbahnhof. Bis dahin muss alles fertig sein.

In drei Hallen wird in dem Werk gearbeitet, auch am Wochenende und an Feiertagen, pro Schicht werden mehr als 100 Mitarbeiter eingesetzt. Und an Weihnachten und Silvester: „Das ist für uns sogar die Hauptzeit, denn da wollen alle Menschen in den Urlaub fahren“, sagt Bahn-Sprecher Thomas Bischoff. Das Werk in Frankfurt ist eines von insgesamt elf. Zuständig ist es unter anderem für die Baureihen ICE 3, die auch im Ausland unterwegs sind. An bis zu elf Zügen wird gleichzeitig gearbeitet, wie Schichtleiter Steven Neumann berichtet.

Klimaanlagen und Kaffee

Eine Frankfurter Besonderheit ist eine Werkstatt, in der Klimaanlagen bei hohen Temperaturen getestet werden können. Im Prüfraum harrt in dieser Nacht eine Anlage eines Zuges der Baureihe 407 ihrer Reparatur. Nach stundenlanger Arbeit hat Bahn-Mitarbeiter Stefan Weiß den Fehler an dem eine Tonne schweren Bauteil gefunden: „Es war eine Undichtigkeit, das ist ein Standardfehler“, sagt er. Durch die ständige Vibration der fahrenden Züge könnten Lötstellen durchlässig werden. Mit ausgefallenen Klimaanlagen hatte die Bahn vor einigen Jahren Probleme, als sogar einzelne Züge an sehr heißen Tagen geräumt werden mussten. Dieses Jahr habe es bisher keine großen Auffälligkeiten gegeben, sagt Schichtleiter Neumann.