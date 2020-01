Arbeitslosigkeit steigt

Stuttgart.Die sich eintrübende Konjunktur in Schlüsselbranchen macht sich immer deutlicher auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Januar stieg in Baden-Württemberg die Zahl der Menschen ohne Job im Vergleich zum Dezember kräftig um 9,8 Prozent. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, waren 220 500 Menschen arbeitslos - 19 700 mehr als Ende 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,2 auf 3,5 Prozent. Auch im Vorjahresvergleich gab es einen rasanten Zuwachs an Arbeitslosen. So waren im Januar 9,6 Prozent mehr Menschen ohne Job als ein Jahr zuvor.

Auch in Rheinland-Pfalz und in Hessen ist die Arbeitslosigkeit merklich gestiegen. In Rheinland-Pfalz waren rund 106 800 Menschen arbeitslos gemeldet – 10,8 Prozent mehr als im Dezember 2019.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist auf 159 848 gestiegen. Damit veränderte sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat Dezember um 0,4 Punkte auf 4,7 Prozent. lhe/lrs/lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020