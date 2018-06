Artenschutz mal anders: Wildpferde auf dem Militär-Gelände

Anzeige

Hanau/Babenhausen/Münster.Wo einst das US-Militär auf einem Panzer-Übungsplatz für den Ernstfall probte, haben sich in Hanau Wildpferde eingelebt. Derzeit leben sieben Pferde auf der 60 Hektar großen Koppel des rund 100 Hektar großen „Campo Pond“-Geländes. „Es ist ein voller Erfolg“, bilanziert Naturschutzexperte vom Bundesforst Matthias Pollmeier (Bild). Das älteste Tier in der Gruppe ist stolze 28 Jahre alt. Ein wahrer Zungenbrecher ist der Name der Pferde-Rasse: Sie heißen Przewalski-Pferde und sind eigentlich in Zentralasien beheimatet. Benannt sind sie nach ihrem Entdecker, dem russischen Forscher Nikolaj Przewalski. Zeitweise galten sie als fast ausgestorben, heute umfasst der Bestand durch Zucht wieder weltweit rund 2000 Tiere. Przewalskis sind etwa so groß wie ein Pony und sehr widerstandsfähig. lhe (Bild: dpa)