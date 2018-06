Arzt bittet in seinen Bus

Anzeige

Nentershausen/Frankfurt.Drei Zimmer, ein Labor und vier Räder –das ist der neue Arbeitsplatz von Matthias Roth. Der 47-Jährige ist Arzt und der behandelnde Allgemeinmediziner im neuen Medibus der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen. Mit seiner rollenden Praxis bereist er ab sofort sechs Gemeinden in Nord- und Osthessen. „Eigentlich ist es einem Arzt untersagt, seinen Beruf im Fahren auszuüben“, sagt Roth. Doch für das zweijährige Pilotprojekt gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Denn was Roth macht, könnte Modell für andere Regionen sein.

In Hessen fehlen Mediziner. 155 freie Hausarztsitze gibt laut der KV. Betroffen sind vor allem Gemeinden in ländlichen Regionen – wie Nentershausen, wo der Medibus gestern vorgestellt wurde. 3300 Einwohner hat die kleine Gemeinde an der Grenze zu Thüringen. Und mit zwei Allgemeinmedizinern sei sie eigentlich ausreichend versorgt, sagt Bürgermeister Ralf Hilmes (SPD). Doch im Umland gebe es zu wenig Ärzte. Die Folge: Kranke kommen nun nach Nentershausen. „Die Lage ist extrem, Patienten werden abgewiesen“, erklärt Hilmes. Dass es soweit gekommen ist, macht den Bürgermeister wütend: „Der Ärztemangel ist seit zehn Jahren bekannt“, schimpft er. Dass nun der Medibus in seiner Gemeinde steht, sei zwar eine Chance, die Situation zu verbessern. Aber klar müsse auch sein: „Der Medibus kann keinen Arzt ersetzen, der 60 bis 70 Stunden arbeitet und Hausbesuche macht.“

Das sehen manche Nentershäuser ähnlich: „Wir sind nicht begeistert“, erklären Heinrich Schöße und Doris Schmidt. Sie begutachten den neuen Medibus. Er sei die „minimale Lösung“, sagen die Einwohner. Sie hätten lieber einen weiteren niedergelassenen Arzt gehabt. Die Aussicht bei Hitze oder Regen vor dem Medibus Schlange zu stehen, sei nicht verlockend. Ob es dazu kommt, muss sich noch zeigen. An vier Tagen in der Woche fährt der Medibus sechs Gemeinden in den Landkreisen Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg an, bleibt für jeweils dreieinhalb Stunden an einem Ort. 28 Stunden Sprechzeit sind es pro Woche. Je nach Andrang werde man beim Fahrplan nachsteuern, verspricht die KV.