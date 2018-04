Auch in Hessen wird gestreikt

Anzeige

Der dbb Beamtenbund und tarifunion legt am Mittwoch nach. Zu einer Großdemo in Bonn erwarte man rund 7000 Menschen, sagte eine Sprecherin gestern. In ganz NRW rechne man mit gut 10 000 Beschäftigten, die ihre Arbeit niederlegen werden.

In Berlin waren gestern die Beschäftigten der Stadtreinigung aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Aufruf galt auch für Samstag, wie ein ver.di-Sprecher sagte. An beiden Tagen sollten sich rund 5500 Beschäftigte an dem Ausstand beteiligen.

Bei den Wasserbetrieben war die Servicehotline von dem Warnstreik betroffen. Zu einer Kundgebung gestern Vormittag kamen laut Gewerkschaft rund 1000 Mitarbeiter.

Mit den Warnstreiks solle der Druck auf die Arbeitgeber im Bund und den Kommunen erhöht werden, erklärte Verdi. Die nächste Runde findet mit allen Beteiligten am 15. und 16. April in Potsdam statt.

Ver.di fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro pro Monat. dpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.04.2018