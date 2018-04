Auch Nahverkehr bestreikt

Anzeige

Auf der Arbeitgeberseite kann man dieses Argument nicht nachvollziehen. „Wir haben ja alle gemeinsam die dritte Verhandlungsrunde auf den 15. April in Potsdam terminiert. Insofern sehen wir die anstehenden Streiks als völlig unnötig an“, sagte Joachim Wollensak, Hauptgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands Baden-Württemberg. Auch bundesweit kritisieren die kommunalen Arbeitgeber, die Streiks seien überflüssig und in keiner Weise förderlich für die Kompromisssuche.

Ver.di fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat.

Im Südwesten betrifft der Tarifstreit rund 316 000 Beschäftigte in mehr als 800 Kommunen. Die Gewerkschaft kritisiert, dass der Überschuss der Kommunen im vergangenen Jahr in ganz Deutschland bei fast elf Milliarden Euro lag. In Baden-Württemberg habe es zum zweiten Mal in Folge fast eine Milliarde Euro Überschuss gegeben. lsw

