Auf Bobby-Car zum Weltrekord

Darmstadt.Eine einsame gerade Straße irgendwo bei Darmstadt. Plötzlich bricht ein Pfeifen los, Turbinen heulen auf wie beim Start eines Flugzeugs. Eine Stichflamme sorgt für Hitze bei ohnehin schon extrem hohen Temperaturen. Dirk Auer streckt die Beine aus, lehnt sich mit dem Oberkörper nach hinten. Mit den Füßen schaukelt er hin und her, holt Schwung, dann rast er los – auf einem Bobby-Car.

Auers Ziel ist klar definiert: Er will die Technik seines düsengetriebenen Bobby-Cars noch einmal testen, bevor es am Sonntag (5. August) nach Bottrop geht. Dort will der Mann aus Groß-Gerau den momentan bestehenden Weltrekord auf einem Bobby-Car knacken. Laut Auer liegt der bei 108 Stundenkilometern.

Wie bei einem Rennmotorrad

Die Basis für seinen Rekordversuch ist ein handelsübliches Bobby-Car, in das Auer einen Düsenantrieb eingebaut hat. Sogar die Hupe ist noch am – freilich modifizierten – Lenker erhalten. Über den Korpus hat Auer eine Carbonhülle gezogen, damit die Hitze etwas abgeschirmt wird. Die Turbinen sind sogenannte BF300 Triebwerke mit insgesamt 105 Kilogramm Schub und 180 PS. „100 Kilo Schub bei 100 Kilo Gewicht, das sind Verhältnisse wie bei einem Rennmotorrad, wenn nicht noch besser“, sagt Auer. Ein Triebwerk ist direkt am Bobbycar verbaut, zwei weitere an Armhaltungen montiert. „Das Fahren auf so einem Teil macht einfach riesigen Spaß“, sagt der 46-Jährige. Wenn man sich bei diesen Geschwindigkeiten nach hinten lehne und beschleunige, sei das, als schwebe man über dem Boden.