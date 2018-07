Auf Polizeistreife im Internet

Anzeige

Kaiserslautern.Es sind spannende Einblicke in die Polizeiarbeit – ab sofort gehen zwei Pfälzer Polizisten in einem landesweit einmaligen Pilotprojekt im Internet auf Streife: mit Fotos, Kommentaren und Erlebnisberichten.

„Wir wollen die Menschlichkeit hinter dem Begriff Polizei zeigen und den Bürgern einen persönlichen Ansprechpartner bieten“, sagt Polizeikommissarin Isabel Pelegri, eine der „Insta-Cops“. Ihr Kollege Felix Brandt betont: „Wir zeigen uns und die Menschen, die hinter der Organisation stehen. Wir reduzieren die Anonymität.“ Gestern wurden die Adressen @isabel--polizeikl und @felix--polizeikl freigeschaltet.

Pelegri und Brandt, beide Mitte 20, geben auf der Foto-Plattform Instagram mit Bildern und Videoclips Einblicke in den Alltag des Streifendienstes. Die Beamten treten dabei mit eigenem Namen auf und wollen in einen Dialog mit anderen Nutzern kommen. Die Initiative Internet Community Policing hat Vorbilder etwa in der Schweiz und Finnland. In Zürich sind die Beiträge von Patrick Jean, dem ersten Internet-Community-Polizisten im deutschsprachigen Europa, ein Hit.