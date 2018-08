Auf Schienen durch das Netz

Mainz/Frankfurt.Die im Juli begonnene Ausstattung von S-Bahnen mit kostenlosem kabellosen Internet (WLAN) im Rhein-Main-Gebiet kommt voran. Inzwischen sei das mobile Durchsuchen des Internets in 22 von insgesamt 191 Bahnen möglich, sagte ein Sprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Ende dieses Jahres werde voraussichtlich die Hälfte der gesamten Flotte, die auf insgesamt neun Linien verkehrt, mit Routern, Antennen und Modems bestückt sein. Ende kommenden Jahres soll die Umrüstung den bisherigen Plänen zufolge in allen Wagen erfolgt sein. Die Investitionssumme beträgt fünf Millionen Euro. Mit 150 Arbeitsstunden pro Zug gibt der RMV den zeitlichen Aufwand an. Zu erkennen sind die mit WLAN ausgestatteten Züge an großen Symbolen, die innen und außen aufgeklebt werden.

Symbole kennzeichnen Waggons

Auch der „Südwest-Express“ der Deutschen Bahn, kurz auch Süwex genannt, ist mittlerweile schon online unterwegs. Seit Mitte August können demnach Reisende in 14 Fahrzeugen das WLAN kostenlos nutzen. Bis Ende Februar soll nach Angaben der Deutschen Bahn die gesamte Flotte aus 28 Fahrzeugen auf fünf Linien entsprechend ausgestattet sein. WLAN-Symbole kennzeichnen innen und außen die Züge, die etwa zwischen Mainz, Koblenz und Mannheim oder Frankfurt fahren.

Die Kosten für diese WLAN-Empfangsstationen liegen bei rund fünf Millionen Euro. Dabei erhält jedes Fahrzeug ein autarkes System. Neben Rechnern, Vermittlungsvorrichtung, Modems und Festplatten bekommen die Züge jeweils vier Sender mit je zwei Innenantennen. Diese überliefern die Signale der Geräte an den Vermittler, auch Router genannt. Zwei Außenantennen verbinden sich mit dem Mobilfunk. Die Bahn setzt dabei auf mehrere Anbieter. So werden parallel die Netze von Telekom, Vodafone und Telefonica genutzt.

In den Zügen der Vlexx GmbH reist man derzeit noch offline, wie eine Sprecherin erklärte. Auf den Vlexx-Strecken in Rheinland-Pfalz sei WLAN derzeit nicht geplant. Vlexx bedient seit Dezember 2014 im Saarland und in Rheinland-Pfalz bereits unter anderem die Strecke zwischen Saarbrücken, Mainz und Frankfurt. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018