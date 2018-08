„Auf zwei Dritteln der Flächen erhebliche Ertragseinbußen“

Anzeige

Die Getreidebauern sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Was muss für Viehalter kurzfristig getan werden?

Hauk: Futtermittel sind momentan natürlich generell knapp, jedoch nicht in allen Regionen. So liefert der Mais im Allgäu ordentliche Ergebnisse. Von dort könnten auch unsere Betriebe Futter kaufen. Auch im Norden Baden-Württembergs haben wir regional eine relativ gute Situation. Natürlich stoßen die Betriebe an ihre finanziellen Grenzen, weil die Preise für Futtermittel deutlich ansteigen.

Heute berichtet Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin dem Kabinett von den Dürreschäden. Benötigt der Bund nicht zu lange und müsste eigentlich deutlich schneller handeln?

Hauk: Bei den Ackerbauern müssen wir erst mal die Ernteergebnisse abwarten, die liegen Ende August vor. Bei den Futterbaubetrieben ist es schwieriger, viele haben schon jetzt kein Futter mehr. Die Wiesen sind abgefressen, es gibt kein grünes Gras mehr. Hier fordere ich den Bund auf, bis Anfang September Futtermittelzuschüsse umzusetzen.

Wie könnte das aussehen?

Hauk: Der Bund muss ein Programm auflegen, die Zuschüsse können sich Bund und Länder zu jeweils 50 Prozent teilen. Für Schäden können Landwirte bis zu 50 Prozent vom Staat erstattet bekommen, sofern Existenzen gefährdet sind. Fließen keine Zuschüsse und die Bauern können sich das Futter nicht mehr leisten, werden sie ihre Tiere notschlachten müssen – und dies sicher in größerem Umfang.

Beim letzten Fall von Dürreschäden 2003 zahlten Bund und Länder zusammen insgesamt 72 Millionen Euro aus. Muss der Betrag in diesem Jahr deutlich höher sein?

Hauk: Die Ertragsausfälle werden in diesem Jahr sicher deutlich höher sein als 2003. Der Bauernverband spricht von über einer Milliarde Ertragsausfall. Natürlich ist es aber nicht so, dass eine Erstattung in dieser Höhe erfolgen kann. Genaue Zahlen erwarten wir für Ende August, beim Grünland etwas früher als beim Getreide.

Was fordern Sie darüber hinausgehend noch vom Bund?

Hauk: Wir benötigen eine steuerfreie Risikorücklage. Mit dieser können die Bauern in guten Zeiten vorsorgen. Zwischenzeitlich wollen dies auch die SPD-Länder. Dieses Modell gibt es bereits in anderen Bereichen – und daher sollten wir es auch auf die Landwirtschaft übertragen. Ergänzend fordern wir, dass sich Bund und Länder gemeinsam an der Mehrgefahrenversicherungen für die Landwirte beteiligen.

Blicken wir auf Baden-Württemberg: Was kann die grün-schwarze Regierung finanziell zur Verfügung stellen?

Hauk: Das ist eine gute Frage. Im Land herrscht im Unterschied zum Bund noch Urlaubszeit. Anfang September werden wir auch in der Landesregierung zusammen mit den Regierungsfraktionen die Gespräche darüber aufnehmen.

Mal generell: Ist der heiße Sommer Ihrer Meinung nach eine Folge des Klimawandels?

Hauk: Eindeutig ja, das sagen auch alle Meteorologen. Die Zunahme der Witterungsextreme ist ja eine Entwicklung in Zentraleuropa. Deswegen kann die Politik nicht wegschauen. So wie sie die Energiewende vorantreibt, muss sie auch die Folgen des Klimawandels für die Landwirte im Blick behalten.

Was müssen die Landwirte ändern?

Hauk: Die Landwirte müssen ein Problembewusstsein entwickeln. Sie müssen bereit sein, denselben Weg wie zum Beispiel die amerikanischen Landwirte zu gehen. Ein Teil ihres Jahresertrags müssen sie für Versicherungen oder Rücklagen einplanen, damit die Risiken überschaubar bleiben. Für die Agrarförderpolitik der Zukunft gilt dasselbe. Ein Teil der staatlichen Mittel wird wegen der Risiken ebenfalls in das Risikomanagement fließen.

Mittwoch, 15.08.2018