Aufruf zum Durchhalten

Stuttgart.Nach den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern gab es am Donnerstag im Stuttgarter Landtag eine kontroverse Debatte über die aktuelle Pandemie-Politik. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigte die Maßnahmen und mahnte erneut die Gefahren an. „Wir befinden uns nach wie vor in einer dramatischen Lage. Es gibt keinen Grund zur Entwarnung“, erklärte der Grünen-Politiker. Zwar habe man mit den bisherigen Maßnahmen den exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen bremsen können, so Kretschmann. Allerdings seien die Zahlen weiterhin viel zu hoch, Kontakte könnten in den meisten Fällen nicht mehr nachgewiesen werden, und es kämen viele Menschen mit schweren Krankheitsverläufen in die Kliniken.

Seien es die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich auf fünf Personen aus zwei Haushalten, die Maskenpflicht in Innenstädten mit viel Publikumsverkehr, die restriktiveren Regelungen für den Einzelhandel oder die Verlängerung des Teil-Shutdowns für Gastronomen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen – Kretschmann verteidigte die Beschlüsse, die von den Länderchefs gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vortag vereinbart worden sind.

Kretschmann appellierte eindringlich an die Bevölkerung, sich diszipliniert zu verhalten. „Wir müssen durchhalten auf den letzten Metern, um den Sieg nicht zu gefährden“, erklärte der Grünen-Politiker mit Blick auf die Corona-Impfungen, die schon in wenigen Woche beginnen könnten.

Harte Worte

Die Opposition übte teils scharfe Kritik an der Corona-Politik der Landes- und Bundesregierung. So bezeichnete FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke den Teil-Lockdown im November als „Rohrkrepierer“. Es sei nicht gelungen, durch die Schließungen das Infektionsgeschehen umzukehren. „Sie weichen aber nicht ab von Ihrer Schrotflintenpolitik nach der Methode: Man schießt ins Blaue und hofft damit, irgendwie Infektionsherde zu treffen“, warf Rülke der Landesregierung vor. Gastronomie, Sport und Kultur seien inzwischen „die Lieblingsgegner des Ministerpräsidenten“, so Rülke.

Hart ins Gericht mit der Landesregierung ging auch SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch. Er hielt Kretschmann zum wiederholten Male vor, das Land habe im Kampf gegen das Virus keine langfristige Strategie.

Die AfD hingegen sieht in der aktuellen Corona-Politik eine Aushöhlung des Rechtsstaats. Der AfD-Abgeordnete Anton Baron sprach bei den neuen Corona-Maßnahmen vom Bevölkerungsentmündigungsgesetz von Angela Merkels, das von der Landesregierung nicht umgesetzt werden solle. „Dieses Gesetz ermöglicht undefinierte und damit unbegrenzte Eingriffsrechte in die Unversehrtheit der Wohnung, der Bewegungsfreiheit und Gewerbefreiheit, das ist skandalös“, betonte Baron.

Einsatz von Schnelltests

Besonders kontrovers ging es bei den Corona-Maßnahmen an Schulen zu. Kretschmann versprach den verstärkten Einsatz von Antigen-Schnelltests, mit denen die Quarantäne von Schülern auf fünf Tage verkürzt werden soll. Kretschmann verteidigte auch den wechselnden Unterricht von zu Hause und in der Schule bei hohen lokalen Fallzahlen. Hier gibt es einen Disput mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), die sich vehement dagegen ausspricht.

Uneinigkeit zwischen den beiden herrscht auch bei der Verlängerung der Weihnachtsferien. Kretschmann sieht diese als Verlängerung der Quarantäne-Zeit vor den Lockerungen an den Feiertagen als nötig an, während Eisenmann vor Betreuungsproblemen der arbeitenden Eltern warnt.

