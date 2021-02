Aufruf zur Disziplin

Stuttgart.Das Innenministerium in Baden-Württemberg hat zu Abstand und Disziplin auch während der närrischen Tage im Südwesten aufgerufen. „Angesichts der Lage kann freilich auch bei der Fastnacht kein Auge zugedrückt werden“, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Die Polizei überwache die coronabedingte Ausgangsbeschränkung. „Es gibt keine besonderen Corona-Regeln für die Fastnacht.“ Man habe zwar großes Verständnis für die Narren und Närrinen, Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen gebe es aber nicht. Normalerweise starten die Narren im Südwesten in dieser Woche in die heiße Phase. Corona hat den Narren aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umzüge und Feste wurden abgesagt. Narrenzünfte feiern vielerorts dagegen online. lsw

