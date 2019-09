Ausbaupläne sorgen für Ärger

Mosbach/Heilbronn.Der Streit um den Ausbau der Dualen Hochschulen in Heilbronn sorgt nun für ein Zerwürfnis in der grün-schwarzen Landesregierung. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will per Kabinettsbeschluss den Weg für neue Studiengänge in Heilbronn öffnen. Dagegen erinnert CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart an die Garantien, die das Land 2014 dem Nachbarstandort Mosbach gegeben hat: „Ich gehe davon aus, dass die frühere Regierung ihre eigenen Versprechen und Rechtssetzungen einhält.“ Auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), in dessen Wahlkreis Mosbach liegt, sieht „keine zwingende Notwendigkeit für eine Änderung“.

Vor Ort gehen die Wogen schon seit längerem hoch. Auslöser sind Forderungen vor allem von Harald Unkelbach, dem Heilbronner IHK-Präsidenten, nach neuen Studiengängen mit digitalen Kompetenzen in Heilbronn. Es gebe da einen Bedarf für 250 bis 300 Plätze. Das will die 30 Kilometer entfernte Duale Hochschule in Mosbach nicht hinnehmen und beruft sich auf eine „Konkurrenzklausel“ in der „Errichtungsverordnung“ für die Duale Hochschule in Heilbronn, die bis 2014 eine Außenstelle war und dann zu einem eigenständigen Standort aufgewertet wurde. Der Aufsichtsrat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) konnte den Streit der beiden Einrichtungen unter dem gemeinsamen Dach nicht lösen und schaltete Bauer ein.

Kehrtwende im Ministerium

Bauer hat danach in dem Streit selbst eine Kehrtwende vollzogen. Noch im März letzten Jahres hatte die Grünen-Politikerin dem für Mosbach zuständigen Landrat Achim Brötel versichert, es gebe keinen Änderungsbedarf. „Eine direkte Konkurrenz mehrerer Standorte um dieselben Studierenden, Unternehmen oder Einrichtungen ist dabei in jedem Fall kontraproduktiv“, heißt es in dem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt. „Auch vor diesem Hintergrund sehen wir keinen Anlass, die Wettbewerbsklausel zu ändern.“

Durch den Hilferuf des DHBW-Aufsichtsrats hat sich für die Ministerin die Gefechtslage geändert. Nun plädiert sie für Erweiterungsmöglichkeiten in Heilbronn: „Die starke Nachfrage von Unternehmen nach akademischen Fachkräften im Bereich Digitalisierung/IT ist ungebrochen hoch.“ Deshalb dürfe der Standort Heilbronn „nicht länger vom Thema Digitalisierung abgeschnitten werden“. Alle DHBW-Standorte müssten sich bedarfsgerecht weiterentwickeln können. Die Bedenken aus Mosbach teile sie nicht. Seit der Verselbstständigung von Heilbronn sei Mosbach mit seiner Außenstelle Bad Mergentheim um 5,3 Prozent gewachsen.

Die zuständigen CDU-Vertreter stürzt der Zwist in interne Nöte. Der aus Heilbronn stammende Innenminister Thomas Strobl unterstützt natürlich Bauers Pläne. „Ich finde es nachvollziehbar, das sich Heilbronn aus dem engen Korsett der alten Vereinbarung lösen möchte“, sagt er. Die Kernaussage verpackt er in den Hinweis, dass sich seiner Ansicht nach „ein Weg finden lässt, der Heilbronn mehr Freiheit gibt, ohne Mosbach zu schaden“.

Interessenkonflikte in der CDU

Damit kollidiert Strobl natürlich mit seinen Parteifreunden Hauk und Reinhart. Hauk warnt vor einer „Kannibalisierung von zwei benachbarten Standorten“. Ein gleichzeitiger Ausbau mache keinen Sinn. Und es sei für Studenten aus Heilbronn zumutbar, ins 30 Kilometer entfernte Mosbach zu fahren. Vor allem kritisiert er, dass Bauer mit den Verantwortlichen in Mosbach nicht gesprochen hat.

Weil Bauers Pläne von den Regierungsfraktionen abgesegnet werden müssen, kann auch CDU-Fraktionschef Reinhart ein entscheidendes Wort mitreden. Der wacht natürlich darüber, dass die in seinem Wahlkreis gelegene DHBW-Außenstelle Bad Mergentheim nicht geschwächt wird.

Neue Studiengänge sind seiner Ansicht nach ohne Änderung der Rechtslage möglich. Dabei gelte: „Die dezentralen Strukturen einer breiten Hochschullandschaft auch in ländlichen Räumen waren stets eine Stärke, mit der wir Innovationsregion Nummer eins in Europa geworden sind.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019