Ausbildung soll besser werden

Wiesbaden.Das breite Bündnis erinnert ein wenig an die „Konzertierte Aktion“ vor vielen Jahren in Bonn: Ging es damals um das Zusammenspiel aller Kräfte in der bundesdeutschen Wirtschaftspolitik, wurde am Freitag in Wiesbaden ein neues Bündnis für Ausbildung in Hessen geschlossen. Lang ist die Liste der Beteiligten und derjenigen, die am Nachmittag im Heinz-Herbert-Karry-Saal des Wiesbadener Wirtschaftsministeriums ihre Unterschrift unter die 17-seitige Vereinbarung setzten. Hauptziel ist es dabei, so vielen jungen Menschen wie möglich eine abgeschlossene Berufsausbildung zu sichern.

Das Bündnis unter Leitung von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) besteht vor allem aus weiteren Ministerien der hessischen Landesregierung, der Wirtschaft, den Gewerkschaften, den Kommunen, der Arbeitsagentur und einer Reihe sonstiger Verbände und Institutionen. Wie wichtig eine Berufsausbildung ist, verdeutlichen zwei Zahlen, die Al-Wazir und der Regionaldirektor der Bundesagentur für Arbeit, Frank Martin nannten: 60 Prozent der Arbeitslosen in Hessen und sogar 70 Prozent der Hartz-IV-Bezieher verfügen nicht über solch eine Ausbildung. Und dass ein so breites Bündnis wie das jetzt erneuerte etwas bewirken kann, zeigt auch die Bilanz der ersten derartigen Übereinkunft vor fünf Jahren. Nach jahrelangem Rückgang der Zahl der Auszubildenden in Hessen ist es in den vergangenen drei Jahren jedes Mal gelungen, jeweils mehr Ausbildungsverträge abzuschließen als im Jahr davor: 2017 waren es landesweit 37 725, im Jahr darauf 38 226 und 2019 schließlich 38 370, wie Al-Wazir stolz vorrechnete. Alle, die junge Menschen ausbildeten und alle, die daran arbeiteten, die Qualität der Ausbildung zu verbessern, übernähmen somit eine wichtige Aufgabe für die Zukunft wie auch für eine erfolgreiche hessische Wirtschaft, betonte der Minister.

Dass die Zahlen wieder steigen, liegt zu einem Gutteil auch an der gelingenden Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Laut Martin ist etwa die Hälfte des Zuwachses in Hessen auf Zuwanderung zurückzuführen. Die Zahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz bezifferte er auf rund 3500 im vergangenen Jahr. Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, räumt ein, dass es zur erfolgreichen Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt oft eines großen Engagements der betroffenen Betriebe bedarf. Immerhin würden zwei Drittel der Geflüchteten nach der Ausbildung von den Firmen übernommen.

Lehrer fehlen

Der Wirtschaftsvertreter verweist noch auf ein anderes Problem. Bis zum Jahr 2030 fehlten in Hessen rund 1200 Berufsschullehrer. Dabei werde Deutschland ja international gerade um das duale System der Berufsausbildung mit den beiden Säulen Betriebe und Berufsschulen beneidet. Gemeinsam will das Bündnis daher auch daran arbeiten, dass sich mehr junge Leute zur Arbeit als Berufsschullehrer bereiterklären. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will einen doppelten Beitrag dazu leisten. Zum einen sollen ab Mai die Zuschläge für die 21 Monate Vorbereitungszeit für dieses Lehramt um 1000 Euro drastisch erhöht werden. Bisher müssen die zuvor in aller Regel Berufstätigen in dieser Zeit starke Einkommenseinbußen hinnehmen. Und zum anderen soll auch mehr Quereinsteigern über Zusatzqualifikationen der Weg in diesen Beruf geebnet werden.

Das neu geschlossene Bündnis gilt bis zum Jahr 2024. Zu den Vorhaben zählt auch, dass die Arbeitsagentur künftig früher als bisher in den Schulen mit Berufsorientierung tätig werden will. Nach den Worten Martins wird damit nun ein Jahr früher begonnen, also in der Regel in Klasse 8. Wichtig ist der Wirtschaft, dass die Politik die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung anerkennt. Al-Wazir und Lorz stellen die größere Durchlässigkeit der Systeme heraus. Auch Realschüler mit guten Noten könnten heute noch studieren.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020