Ausgangssperren in Hotspots

Wiesbaden.Angesichts der nach wie vor hohen Infektions- und auch Totenzahlen durch das Coronavirus verschärft die hessische Landesregierung ihren Kurs zur Bekämpfung der Pandemie noch einmal spürbar. Das Kabinett beschloss ab Freitag nächtliche Ausgangsperren in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung vor dem Wiesbadener Landtag bekanntgab.

Wo es über drei Tage hinweg eine Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an sieben Tagen gibt, dürfen dann die Menschen von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ihre Wohnungen nur noch aus wichtigem Grund verlassen, etwa für berufliche oder medizinische Erfordernisse. Zudem gilt dort dann ganztags ein Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit. Die am Montagabend vom schwarz-grünen Kabinett getroffene Entscheidung gilt vom 11. Dezember bis zum 10. Januar kommenden Jahres. Sie schreibt den zuständigen Kommunen vor, die entsprechenden Allgemeinverfügungen bis Freitag umzusetzen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und das Alkoholverbot gelten dann in jedem betroffenen Landkreis oder den kreisfreien Städten, bis dort wiederum mindestens fünf Tage hintereinander die Inzidenz unterschritten wird.

Als solche „Hotspots“ der Pandemie gelten insbesondere die Stadt Offenbach mit einem Inzidenzwert von 265,7 am Dienstag und der Main-Kinzig-Kreis mit 230,6. Bouffier nannte aber auch den Landkreis Offenbach und den Kreis Groß-Gerau als Beispiele für Regionen in Hessen mit sehr hohen Infektionszahlen. Dort stiegen die Zahlen weiter, obwohl die Gebietskörperschaften schon eine Reihe von Maßnahmen getroffen hätten. Generell gebe es trotz der schon in Kraft gesetzten Corona-Beschränkungen keinen Anlass zur Entwarnung, sagte Bouffier. „Ganz im Gegenteil: Die Zahlen steigen weiterhin an und sind immer noch zu hoch“, fügte er hinzu.

Bedrückend sei vor allem die hohe Zahl der Menschen, die an Covid-19 sterben. Das waren nach der neuen Übersicht des Sozialministeriums vom Dienstag allein am Vortag wiederum 51 in Hessen. Zur Umsetzung der neuen Beschränkungen knapp zwei Wochen vor Weihnachten wird in Hessen das geltende Eskalationskonzept zur Bekämpfung der Corona-Pandemie um die neue Stufe Schwarz erweitert, die ab der Inzidenz 200 gilt und die neuen, schärferen Maßnahmen vorsieht.

Zu diesen gehören ab Jahrgangsstufe 8 dann auch Konsequenzen in den Schulen. Generell will Hessen aber der Kritik etwa von der Gewerkschaft GEW zum Trotz am absoluten Vorrang des Präsenzunterrichts festhalten. Darüber seien sich die Bundesregierung und alle Ministerpräsidenten gleich welcher Partei einig, betonte Bouffier. Auch die Zahlen belegten, dass Schulen keine Orte besonderen Infektionsgeschehens seien. So seien am Montag lediglich zwei von fast 1900 Schulen in Hessen Corona-bedingt geschlossen gewesen, in Quarantäne hätten sich nur 1,4 Prozent der Schüler und 1,3 Prozent der Lehrkräfte befunden.

Weitere Einschränkungen möglich

In seiner Regierungserklärung ließ Bouffier offen, ob es bei den in der Bund-Länder-Runde beschlossenen Lockerungen der Beschränkungen über Weihnachten und Silvester/Neujahr bleibt. Prinzipiell sei die Landesregierung dafür. Man müsse aber die Entwicklung der Pandemie und die Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abwarten. Nach seinem Eindruck seien aber weitere Einschränkungen insbesondere für die Silvesterzeit „sehr wahrscheinlich“. Klar sei, dass an Silvester öffentliche Feiern und Feuerwerke nicht stattfinden könnten.

Oppositionsführerin Nancy Faeser bekannte sich zu den von Bouffier vorgestellten Beschränkungen, die niemandem Freude machten, aber Leben retteten. Die SPD-Fraktionschefin fügte aber hinzu, sie wisse nicht, ob es klug sei, die nächtlichen Ausgangssperren in der Zeit vor Weihnachten zu verhängen.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock nannte Ausgangssperren das Gegenteil von Vertrauen in die Bürger, das Bouffier sonst propagiere. Volker Richter von der AfD sagte, die Maßnahmen seien falsch. Die Linke Janine Wissler warf der Regierung vor, sie habe den Sommer nicht für geeignete Konzepte genutzt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020