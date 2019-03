Ausgebüxte Luchse wieder im Wildpark Knüll

Homberg/Efze.Doppelte Freude im nordhessischen Wildpark Knüll: Erst kommen drei Braunbären zur Welt, nun sind auch die am Wochenende ausbüxten Luchse wieder da. Die beiden Wildkatzen seien im eingezäunten Park-Areal gesichtet, betäubt und in ihr Gehege zurückgebracht worden, teilte der Schwalm-Eder-Kreis als Betreiber des Parks gestern mit.

Parkleiter Wolfgang Fröhlich sagte: „Ich bin wirklich sehr erleichtert, dass es uns gelungen ist, die Luchse so zeitnah wieder einzufangen. Die Unterstützung aller an der Suche Beteiligten war großartig.“

Narkosepfeile zum Einfangen

Nachdem Sturmböen am Wochenende einen Baum entwurzelt hatten und ein Gehegezaun zerstört wurde, waren die Luchse Lucy, Foxy und Paul ausgebrochen. Paul hatte sich bereits am Sonntag wieder einfangen lassen. Lucy und Foxy tauchten aber irgendwo auf dem Gelände unter, ohne großes Aufsehen bei den tierischen Nachbarn zu erregen.

Um die Tiere zu finden, wurden am Montagabend im Umfeld des Luchsgeheges Fotofallen aufgestellt. Die automatisch bei Bewegung auslösenden Kameras schossen Bilder der Ausreißer. Gestern Morgen wurde daraufhin die Suche im Park fortgesetzt. Zurzeit empfangen die Tierfreunde in Knüll keine Besucher – der Park ist wegen Sturmschäden geschlossen. Einem Tierarzt gelang es, die Luchse mit Narkosepfeilen vorübergehend zu betäuben. So konnten die Tiere wieder ins Gehege gebracht werden. In der Zwischenzeit reparierte eine Fachfirma den zerstörten Zaun.

Wegen der Aufräumarbeiten nach dem Sturmtief „Eberhard“ müsse der Park bis auf Weiteres geschlossen bleiben, erklärte der Landkreis. Heruntergefallene Äste müssten noch beseitigt und die Bäume überprüft werden, damit Besucher von herabfallendem Holz nicht verletzt werden können. Der Wildpark Knüll hatte Anfang des Jahres bereits Schlagzeilen gemacht, weil aus einem Gehege Wölfe ausgerissen waren.

Neben der Luchs-Rückkehr gibt es auch weitere gute Nachrichten für den Wildpark. Nach ein paar Jahren Pause hat Bären-Mama Onni wieder Nachwuchs bekommen. Sie brachte vor Kurzem drei Jungbären zur Welt. Tierpfleger entdeckten bei einer Routine-Inspektion des Bärenhauses überraschend die drei Jungtiere. Nach Angaben eines Tierarztes habe das Trio die Geburt gut überstanden. Es handele sich um zwei Weibchen und ein Männchen.

Wildparkleiter Fröhlich sagte, es komme nun darauf an, wie die Mutter den Nachwuchs umsorge: „Wir hoffen, dass Onni sich weiterhin um die Jungtiere kümmert, und werden alles dafür tun, dass die drei Jungbären eine Chance bekommen, bei uns aufwachsen zu können.“ Onni hatte zuletzt 2010, 2012 und 2015 Nachwuchs zur Welt gebracht, wie der Kreissprecher sagte. Doch die Tiere der Jahrgänge 2012 und 2015 starben recht früh. Nun sei der Tierpark mit den drei Braunbärenjungen um eine Attraktion reicher.

