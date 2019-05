Ausgewilderte Feldhamster sollen bedrohte Art stärken

Niederdorfelden.Ein Hamster wartet gebannt auf seine Freiheit: Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) entließ am Freitag in Niederdorfelden fünf Tiere in die Freiheit. Die ausgewilderten Tiere sollen die bedrohte Art in Hessen stärken. Die Feldhamster hatten in der Wiesbadener Fasanerie oder im Opel-Zoo im Taunus überwintert. Es sind unter anderem Fundtiere, die zunächst aufgepäppelt worden waren. „Der Feldhamster gehört zu den am stärksten gefährdeten Säugetierarten in Hessen“, mahnte Hinz. Von ehemals 58 Feldhamstergebieten im Land seien nur noch 26 nachweislich besiedelt. Das Land schütze auch den Lebensraum des Tiers, so die Ministerin. Unter anderem bekommen Landwirte Geld, wenn sie Getreide- oder Stoppelstreifen sowie rechteckige Flächen im Feld stehenlassen. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019