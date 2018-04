Ausländische Patienten betrogen?

Anzeige

Stuttgart.Sie sollen bei der Abrechnung von Behandlungen ausländischer Patienten am Klinikum Stuttgart betrogen, bestochen oder das zumindest geduldet haben: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt deswegen gegen 20 Männer und Frauen aus ganz Deutschland. Nach Angaben der Anklagebehörde von gestern wurden bundesweit 24 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Geschädigte vor allem aus Libyen

15 Staatsanwälte, über 70 Steuerfahnder und rund 90 Polizisten waren am Dienstag im Südwesten, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland im Einsatz. Sie beschlagnahmten Computer, Handys und Unterlagen bei 18 Beschuldigten. Bei zwei Verdächtigen waren Durchsuchungen bereits zuvor vorgenommen worden. Geschädigte sind laut Staatsanwaltschaft das Klinikum Stuttgart und die Rechnungsempfänger für ausländische Patienten, die vor allem aus Libyen, Kuwait, Saudi-Arabien, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten kamen. Die größte Gruppe stammte aus Libyen. Im Juni 2013 hatte die Auslandsabteilung einen Vertrag mit der libyschen Übergangsregierung zur Behandlung von Kriegsversehrten unter anderem im Klinikum Stuttgart geschlossen. Das Klinikum erbrachte Leistungen für rund 370 Patienten. In einem Fall ist laut Staatsanwaltschaft eine Botschaft geschädigt, die für ihre Landsleute in Vorkasse gegangen ist.

Die Ermittler weisen zwei Beschuldigtengruppen aus: Neun stehen im Verdacht, als Vermittler für Gesundheitsleistungen nicht erbrachte Behandlungen abgerechnet und sich unzulässige Provision verschafft zu haben. Eine weitere neunköpfige Beschuldigtengruppe soll falsche Rechnungen geprüft und genehmigt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2016. Zur Höhe des Schadens äußerte sich die Behörde nicht. Der SPD-Fraktionschef im Stuttgarter Gemeinderat, Martin Körner, bezifferte ihn auf einen zweistelligen Millionenbetrag. dpa