Ausnahmen für Diesel-Fahrer

Stuttgart.Mehr Menschen können auf Ausnahmen vom Diesel-Fahrverbot in Stuttgart hoffen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilte gestern in der Landeshauptstadt mit: „Es werden neue Möglichkeiten geschaffen, um besondere Härten für Privatpersonen mit Dieselfahrzeugen der Euronorm 4 abzumildern.“ Das Fahrverbot für Diesel-Autos der Euronorm 4 und schlechter zur Luftreinhaltung gilt grundsätzlich seit Jahresbeginn. Für Stuttgarter gibt es noch bis zum 31. März eine Übergangsfrist. Von da an gelten die Fahrverbote auch für sie, wenn sie keine Ausnahmegenehmigung haben.

Wie das Verkehrsministerium erklärte, können Fahrten mit Diesel-Autos der Euronorm 4 vom Verbot ausgenommen werden, wenn sie nur selten stattfinden, der familiären Betreuung von Kindern unter acht Jahren oder der Pflege von Familienangehörigen dienen. Zudem wird die Grenze angehoben, ab der der Kauf eines Ersatzautos als zumutbar erachtet wird. Beispiel: Bei einem Haushalt mit vier Personen liegt die Grenze künftig bei einem monatlichen Nettogehalt von 2640 Euro. Bislang waren es hier 2110 Euro. Anträge können nach Auskunft eines Sprechers auch auswärtige Bürger bei der Stadt Stuttgart stellen.

Wegen der Diesel-Fahrverbote in Stuttgart hat Kretschmanns grün-schwarze Regierung viel Kritik einstecken müssen. Immer samstags demonstrieren mehrere Hundert Menschen in der Stadt gegen die Verbote. Wird die Luft in Stuttgart nicht kurzfristig deutlich sauberer, drohen auch Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5. Nahezu zeitgleich gab die Stadt Stuttgart bekannt, dass aufgrund zuletzt stark steigender Schadstoffwerte erneut Feinstaubalarm ausgelöst worden sei.

Grenzwert deutlich überschritten

Der neunte Alarm seit Mitte Oktober gilt ab der Nacht zum Mittwoch. Bereits ab heute dürfen sogenannte Komfortkamine, die allein der Bequemlichkeit dienen, nicht mehr befeuert werden. Autofahrer sind dann ab Mittwochmorgen aufgerufen, ihre Fahrzeuge nicht zu nutzen und auf öffentliche Verkehrmittel, das Rad oder Fahrgemeinschaften umzusteigen.

Erst in der Nacht zum Montag hatte der achte Feinstaubalarm der Saison geendet. Zuletzt waren die Schadstoffwerte in der Stuttgarter Innenstadt jedoch wieder stark angestiegen. Seit Samstag liegen sie beispielsweise an der Messstelle Neckartor deutlich über dem zulässigen EU-Grenzwert für Feinstaub von im Tagesmittel 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Landeshauptstadt ruft den Alarm immer dann aus, wenn Meteorologen einen geringen Luftaustausch in der Atmosphäre erwarten. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019