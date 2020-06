Ausnahmeregelung für Kandidaten-Nominierung

Stuttgart.Die Stuttgarter Liberalen wollten für jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Deshalb mietete der Kreisverband für die Nominierung der FDP-Kandidaten in den vier Wahlkreisen das Gazi-Stadion. „Da die Beschränkungen in den kommenden Monaten noch nicht klar sind, haben wir unkonventionelle Lösungen angedacht“, erklärt der Kreisvorsitzende Armin Serwani. Erfahrungsgemäß kämen zu diesen Veranstaltungen 180 der 600 Mitglieder. In dem Stadion mit 11400 Sitzplätzen dürften da die Corona-Abstandsregeln kein Problem sein.

Mittlerweile hat sich die grün-schwarze Regierung zu einer Ausnahmeregelung für die Nominierung der Landtagskandidaten durchgerungen. In einem Brief an die Parteien stützt sich Landeswahlleiterin Cornelia Nesch auf das Grundgesetz. Als Ausnahme vom grundsätzlichen Versammlungsverbot seien „nun Veranstaltungen erlaubt, wenn sie der Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes dienen“. Dies gelte für die Mitglieder- oder Vertreterversammlungen der Parteien, die ihre Kandidaten für die Landtagswahl Mitte März 2021 aufstellen müssen.

Damit ist für die Nominierungsversammlungen die Teilnehmerbeschränkung aufgehoben. Eigentlich sind in Baden-Württemberg erst seit dieser Woche wieder Veranstaltungen mit höchstens 100 Besuchern erlaubt. Das Sozial- und das Innenministerium haben für die Parteien einen zweiseitigen Empfehlungskatalog zum Infektionsschutz erarbeitet. Alle Anwesenden von den Kandidaten bis zu den Ordnern müssen 1,50 Meter Mindestabstand einhalten und sollen „nach Möglichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen“. Entsprechend groß sollte das Versammlungslokal gewählt werden.

Die Vorgaben stellen besonders die CDU vor Probleme. Zu strittigen Nominierungen kommen da öfters mehrere Hundert Mitglieder. Es sei abzusehen, dass dann für eine Aufstellungsversammlung an einem Ort der Platz nicht reicht, erklärt Generalsekretär Manuel Hagel auf Anfrage. Er lässt deshalb gerade bei der CDU-Bundeszentrale prüfen, ob eine solche Versammlung nicht auf mehrere Hallen verteilt werden kann und die Teilnehmer per Livestream zusammengeschaltet werden. In 19 der 70 Wahlkreise hat die CDU die Kandidaten schon vor dem Corona-Stillstand gekürt.

Die Grünen haben bisher erst in acht Wahlkreisen nominiert. Nach den Pfingstferien sollen die Versammlungen wieder aufgenommen werden, kündigt ein Parteisprecher an. Die Stuttgarter Zentrale geht davon aus, dass bis Jahresende alle Bewerber nominiert werden können.

Am weitesten im Verzug sind die Sozialdemokraten, die erst einen Kandidaten gekürt haben. Bis zu den Sommerferien soll nun ein Dutzend Nominierungen über die Bühne gehen, die meisten aber erst im Herbst. Landeschef Andreas Stoch sieht einen ziemlichen Zeitdruck: „Es darf jetzt nicht mehr viel passieren.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020