Autofahrer ausgeraubt

Heppenheim.Weil er zwei Frauen helfen wollte, ist ein 35-Jähriger in Heppenheim bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagabend auf der Straße ein parkendes Auto gesehen, vor dem eine Frau kniete. Eine andere Frau hatte ihm durch Winken zu verstehen gegeben, dass er anhalten solle. Als der Mann bremste, lief die eine Frau zur Fahrertür. Zeitgleich setzte sich ein Mann hinter den 35-Jährigen, nahm ihn in den Schwitzkasten und bedrohte ihn mit einem Gegenstand. Nachdem der Fahrer sein Bargeld herausgegeben hatte, floh das Trio mit seiner geringen Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der 35-Jährige blieb unverletzt. lhe