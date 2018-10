Autofahrer dreht durch

Neu-Isenburg.Eigentlich ist es nur eine „ganz normale Verkehrskontrolle“, die zwei Polizisten in der Nacht auf Donnerstag in Mörfelden vornehmen wollen. Doch der Autofahrer, so berichtet es ein Polizeisprecher, missachtet alle Anhaltezeichen, geht statt auf die Bremse „sofort“ aufs Gas. Es beginnt eine Verfolgungsjagd durchs Rhein-Main-Gebiet“, sagt der Sprecher. „Rücksichtslos“ und zu schnell jagt der Mann eine halbe Stunde lang über Bundesstraßen und Autobahnen. Beteiligt sind am Ende 25 Streifenwagen und ein Hubschrauber.

Ihr jähes Ende findet die Jagd, als der Fahrer seinen Citroën C4 wieder von der Autobahn lenkt. Auf einer Kreuzung in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach), so berichtet der Polizeisprecher weiter, kollidiert der Mann mit zwei Streifenwagen. Zwei Beamte aus Frankfurt, eine 27-jährige Polizistin und ihr 29-jähriger Kollege, verletzen sich im Bereich der Halswirbelsäule, sind zunächst nicht mehr dienstfähig.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellt sich heraus, dass es sich um einen 36-Jährigen aus Frankfurt handelt. Er sei bereits „ hinreichend polizeibekannt“, sagt der Sprecher. Ein Test ergibt einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille. Er wird danach in Gewahrsam genommen. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.10.2018