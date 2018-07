Autofahrer starb durch Genickschuss

Anzeige

Gießen/Friedberg.Mehr als 20 Jahre nach einem Autounfall mit einem Toten in der Wetterau ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Mordes. Der im April 1997 tot entdeckte Autofahrer sei mit einem Genickschuss umgebracht worden und nicht an den Folgen eines Unfalls gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen gestern mit. Sie gehen nun erstmals mit dem spektakulären Fall an die Öffentlichkeit. Sie erhoffen sich davon Hinweise auf die Täter.

Die Ermittler gingen eindeutig von Mord aus, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Hauburger. Motiv für das Verbrechen könnten Streitigkeiten um das Geschäft mit Toilettenanlagen an Autobahnraststätten gewesen sein. Der Tatort befand sich in der Nähe der Raststätte Wetterau an der A 5.

Leichnam in Türkei bestattet

Der 45 Jahre alte Türke Adem Bozkurt war am 4. April 1997 in Ober-Mörlen tot in seinem Fahrzeug gefunden worden. Der Wagen sei gegen einen Baum geprallt. Die Umstände, auch die Verletzungen des 45-Jährigen, hätten auf einen Unfall hingedeutet, es sei deshalb auf eine rechtsmedizinische Untersuchung verzichtet worden, berichteten die Ermittler. Der Leichnam sei wenige Tage später von Angehörigen in die Türkei gebracht und dort beigesetzt worden. Bozkurt, der vor seinem Tod in Bad Nauheim lebte, hinterließ eine Ehefrau und zwei Töchter.