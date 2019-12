Awo-Affäre bringt neue Rücktritte

Massiv in der Kritik: Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt. © dpa

Wiesbaden.In der Affäre um überhöhte Gehälter und Dienstwagen bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist das Präsidium des Kreisverbands zurückgetreten. „Ab sofort kann und muss die Awo Frankfurt reorganisiert werden. Wir haben die Weichen gestellt“, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Ein neues Präsidium soll am 18. Januar für eine Übergangszeit bis Ende des Jahres gewählt werden. „Zweifelsohne sind im Kreisverband Frankfurt Fehler gemacht worden“, hieß es. „Nach allem, was wir bis jetzt wissen, haben einzelne Personen, denen wir in der Vergangenheit vertrauten, wohl Maß und Mitte verloren.“

Der Frankfurter Awo-Kreisverband steht bereits seit Wochen in der Kritik. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt. Für Aufregung sorgen auch Berichte über Luxus-Dienstwagen, teure Hotelübernachtungen und ungewöhnlich hohe Gehälter für einige Mitarbeiter. Der langjährige Geschäftsführer, Jürgen Richter, war bereits vor zwei Wochen zurückgetreten.

Indes sieht der Bundesverband der Awo Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) weitgehend entlastet. Nach den Recherchen der Bundesorganisation habe der OB „keinen Einfluss auf die Gehaltsfestsetzung seiner Frau genommen“, teilte der Vorsitzende des Präsidiums, Wilhelm Schmidt, mit. „Dieser Vorgang wird im Verhältnis zu den anderen Vorgängen als nicht gravierend eingeschätzt und ist damit für den Awo-Bundesverband erledigt. Awo-Prüfer hatten die Gehaltszahlung an Feldmanns Ehefrau beanstandet. Feldmanns Frau hatte als Leiterin einer Awo-Kita mehr verdient als üblich und zudem einen Dienstwagen bekommen. Feldmann kündigte auf Facebook an: „Sollte tatsächlich ohne sachlichen Grund auch nur ein Cent Gehalt zuviel gezahlt worden sein, wird von uns jeder Cent zurückbezahlt. “ lhe

