Awo-Geschäftsführer erklärt Rücktritt

Frankfurt.Nach Kritik wegen überhöhter Gehälter und teurer Dienstwagen bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat der langjährige Geschäftsführer Jürgen Richter seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Es sei der Zeitpunkt gekommen, an dem dieser Schritt „für die Arbeiterwohlfahrt und die laufende Diskussion meines Erachtens hilfreich sein wird“, heißt es in einer am Donnerstag von der Awo veröffentlichten Stellungnahme Richters.

Die „ständigen personalisierten Angriffe in den Medien“ hätten ihn schwer getroffen. Er könne und wolle sich dem nicht länger aussetzen, erklärte Richter. Gleichwohl nehme er die Vorwürfe ernst, erklärte er und verwies auf Maßnahmen, die die Awo ergriffen habe, darunter Sonderprüfungen durch den Bezirksverband sowie Wirtschaftsprüfer und eine vorgezogene Neuwahl des Präsidiums als Aufsichtsgremium.

Es seien auch Fehler öffentlich gemacht worden, dazu zählten die bisherige Dienstwagenrichtlinie und mangelnde Kommunikation. Mit seinem Schritt sei aber kein Schuldanerkenntnis verbunden, so Richter. Kürzlich erhobene Mobbingvorwürfe wies er zurück. Richter wäre nach Angaben des Kreisverbands zum Jahresende in den Ruhestand gegangen; seine Nachfolge soll im Januar geregelt werden.

Der Frankfurter Awo-Kreisverband steht seit Wochen in der Kritik. Hintergrund sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt sowie Berichte über Luxus-Dienstwagen und ungewöhnlich hohe Gehälter für Mitarbeiter. lhe

Freitag, 13.12.2019