Awo holt zwei Krisenmanager

Frankfurt.Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) will aufräumen. Nach der Wahl eines neuen Präsidiums Mitte Februar sind am Montag zwei Interimsvorstände vorgestellt worden. Steffen Krollmann (56) und Gerhard Romen (63) sollen übergangsweise für drei Monate die Geschäfte führen. In dieser Zeit will das neue Präsidium den Vorstand neu besetzen. Beide seien in der Lage, „sehr schnell die drängenden Fragen anzugehen“, sagte Präsidiumschefin Petra Rossbrey. Die Frankfurter Awo befindet sich seit Monaten in einer schweren Krise. So ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen Betrugs- und Untreueverdachts. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020