Bad Hersfeld: 59. Hessentag offiziell eröffnet

Bad Hersfeld.Der 59. Hessentag in Bad Hersfeld hat offiziell begonnen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Bürgermeister der osthessischen Kreisstadt, Thomas Fehling (parteilos), eröffneten das zehntägige Landesfest am Freitagnachmittag bei einem Festakt vor dem Rathaus. Bouffier sagte: „Der Hessentag zeigt die Vielfalt unseres schönen Landes. Er verbindet gelebte Tradition, aktuelle Themen und blickt in die Zukunft.“

Bis zum 16. Juni werden rund 700 000 Besucher erwartet. Knapp 1500 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Der Hessentag wird seit 1961 gefeiert und ist Deutschlands ältestes Landesfest, das ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg Neubürger und Einheimische vereinen sollte. Das Bild zeigt das Hessentagspaaar Katharina (22) und Dennis (28). lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.06.2019