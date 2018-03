Bad Hersfeld streitet über Beschwerdestelle

Anzeige

Bad Hersfeld.Bad Hersfeld. Nach den Vorwürfen gegen den ehemaligen Theater-Intendanten Dieter Wedel wegen sexueller Übergriffe ist in Bad Hersfeld ein politischer Streit um die Einrichtung einer Beschwerdestelle entbrannt. Die Stadtverordneten-Versammlung stimmte am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit zwar dafür.

So sollen Machtmissbrauch sowie sexuelle Diskriminierung und Übergriffe bei den Theater-Festspielen vermieden werden. Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos) legte jedoch Widerspruch gegen den Beschluss ein. Damit muss sich das Stadtparlament bei seiner nächsten Sitzung am 3. Mai erneut mit der Frage befassen, wie ein Stadtsprecher sagte. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Die Gegner der Beschwerdestelle wie Rathaus-Chef Fehling begründeten, dass es bereits eine Anlaufstelle gebe. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sei in solchen Fällen ansprechbar.

Die Neue Bürgerliste (NBL) wollte aber eine eigene Beschwerdestelle für die Ensemble-Mitglieder. lhe