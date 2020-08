Baden-Württemberg verlangt zwei Corona-Tests

Stuttgart.Von Peter Reinhardt

Angesichts der steigenden Infektionszahlen weitet die baden-württembergische Regierung die Corona-Tests schrittweise aus. Ein Sprecher des Sozialministeriums kündigte am Dienstag an, dass Rückkehrer aus Risikogebieten in einem zeitlichen Abstand von vier bis fünf Tagen einen zweiten Test absolvieren und dazwischen möglichst wenig Sozialkontakte haben

...