„Bäume befinden sich im Stress“

Stuttgart.Die Waldschäden werden in all ihren Ausprägungen überall weitergehen. Damit rechnet der baden-württembergische Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) im Gespräch mit dieser Redaktion. Den grünen Koalitionspartner sieht er in der Corona-Krise als Bremser und fordert: Urlaub auf dem Bauernhof sollte schon an Pfingsten wieder möglich sein.

Herr Hauk, in den letzten Tagen gab es erstmals seit langem wieder ein paar Regenschauer. Ist das Thema Trockenheit vom Tisch?

Peter Hauk: Nein, natürlich nicht. Der Regen war für die Landwirtschaft überfällig und erfreulich, aber das hält jetzt mal eine Woche, und dann brauchen wir wieder Regen. Die Situation im Wald ist wirklich dramatisch. Die Wasserversorgung der Bäume ist denkbar schlecht. Das wird dazu führen, dass wir erneut einen starken Borkenkäferbefall haben werden. Aber es wird auch verstärkt Schäden durch Pilze oder Raupenfraß geben.

Was bemerkt der Laie beim Waldspaziergang davon?

Hauk: Wenn man in die Wipfel hinaufschaut, sieht man viele Bäume mit kahlen Ästen, an denen die Blätter gar nicht austreiben.

Gibt es denn aktuell Regionen, die Ihnen besonders Sorgen machen?

Hauk: Es hat sich nirgends richtig entspannt. Wir hatten gehofft, dass die Winterniederschläge, die zwar nicht übergroß, aber doch ausreichend waren, zumindest eine ganz gute Basisversorgung ausmachen würden. Das hat sich dann wieder durch den April weitestgehend egalisiert, weil der Niederschlag komplett gefehlt hat. Jetzt stehen wir im Prinzip wieder dort, wo wir Ende des vergangenen Jahres standen: bei geschädigten Bäumen, die sich in einer Stressphase befinden. Deshalb muss man damit rechnen, dass die Waldschäden in all ihren Ausprägungen überall weitergehen.

Was erreicht Sie aus der Landwirtschaft?

Hauk: Da sind die Sorgenfalten natürlich auch groß, vor allem in Nordbaden mit den sandigen Böden. Der Raum zwischen Karlsruhe und Mannheim ist neben dem Tauber-grund generell der trockenste in Baden-Württemberg, und er wird landwirtschaftlich durch viele Sonderkulturen wie Spargel, Erdbeeren, Gemüse intensiv genutzt. Grundwasser ist in der Rheinebene kein Problem, aber wir brauchen Bewässerungsstrategien. Da müssen wir noch mit den Wasserbehörden einen Zahn zulegen.

Speziell für die Sonderkulturen braucht es Erntehelfer. Wie ist die Lage nach den Corona-Einreisesperren für die Hilfskräfte?

Hauk: Für den Markt, den es derzeit gibt, gibt es auch genügend Erntehelfer. Die Nachfrage ist natürlich gedämpft, weil die ganze Gastronomie wegfällt. Hätten wir ein normales gastronomisches Leben, wäre es schwierig. Es gab aber in diesem Jahr eine unheimliche Solidaritätswelle aus der Bevölkerung. Man muss dankbar sein, dass diese Krise eigentlich ganz gut bewältigt wird. Vor allem Erzeuger, die direkt an die Gastronomie liefern, haben immense Ausfälle.

Soll das Land da zusätzliche Unterstützung anbieten?

Hauk: Für gastronomische und gewerbliche Betriebe haben wir ja das Soforthilfeprogramm auf den Weg gebracht und auch die landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen. Dazu gehören etwa große Spargelbetreibe, die überwiegend die Gastronomie beliefern, aber auch Gärtner, die Blumen anbauen. Viele Betriebe sind jetzt am Rande der Existenz. Sie brauchen die Soforthilfe. Aber machen wir uns nichts vor: Eine Soforthilfe ersetzt keinen Gewinn, sondern hilft den Betrieben beim Überleben, damit sie aus eigener Kraft weitermachen können.

Wie groß ist der Druck auf die Politik, die Gastronomie wieder zu öffnen?

Hauk: Der Druck war und ist nach wie vor groß. Und er ist angesichts der in Teilen verbesserten Infektionslage in Teilen auch berechtigt. Der Staat muss die Wirtschaft auch wieder hochfahren, wenn der Infektionsschutz greift. In der Außengastronomie besteht für mich etwa überhaupt kein Grund, nicht wieder hochzufahren. Damit kann man morgen beginnen.

Bayern hat gerade vorgelegt – müssen wir jetzt nachziehen?

Hauk: Unsere Spitzenkandidatin und wir als CDU fordern ja seit Wochen einen klaren Fahrplan und Perspektiven. So muss etwa Urlaub auf dem Bauernhof an Pfingsten möglich sein. Das sind familiengebundene Urlaube, bei denen man gemeinsam verreist und sich nicht groß mit fremden Menschen vermischt.

Empfinden Sie den Koalitionspartner als Bremser?

Hauk: Ich merke schon, dass sich der Herr Kretschmann darin gefällt, der Obervorsichtige zu sein. Er sitzt da eher im Bremserhaus. Aber ich erwarte eigentlich, dass man entlang der Infektionslage entscheidet. Wo es Lockerungen geben kann, muss es sie auch geben. Man kann die Menschen ja nicht einsperren. Wer bereit ist, Verantwortung zu teilen, kommt am Ende weiter als der, der meint, man müsse die Verantwortung allein auf sich nehmen und nur auf Druck reagieren. Dass sich eine Landesregierung nur noch von Gerichten jagen lässt, kann es ja am Ende nicht sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020