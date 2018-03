Bagatellgrenzen sollen wegfallen

Anzeige

Stuttgart.Justizminister Guido Wolf (CDU) will härter gegen Ladendiebe vorgehen. „Auch Ladendiebstähle, die einen Schaden bis 25 Euro verursachen, stellen ein strafbares Verhalten dar, das nach meiner Überzeugung zu sanktionieren ist“, sagte Wolf gestern in Stuttgart. Bisher wurden Ladendiebstähle mit einem Schaden von unter 25 Euro nicht verfolgt. Diese Bagatellgrenze soll aufgehoben werden und die Anklagebehörden in jedem Einzelfall über die Konsequenzen entscheiden. Zuvor hatte die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet. Die Pläne stießen im Land weitgehend auf Zuspruch.

Die Zahl der Ladendiebstähle ist im Südwesten laut polizeilicher Kriminalstatistik im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Während die Polizei 2016 noch 42 008 Ladendiebstähle verzeichnete, waren es im 2017 nur noch 38 368 Fälle. lsw