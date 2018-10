Bagger reißen Herzstück ab

Mainz.Es dröhnt gewaltig an der Schiersteiner Brücke. Auf dem maroden, beschädigten Herzstück Ost der wichtigen Rhein-Querung zwischen Mainz und Wiesbaden knabbern Bagger Geländer ab, ein paar Meter tiefer karren Radlader tonnenweise Sand herbei. Dieser soll Fahrbahnen für Auffahrten schützen, während oben nach und nach abgerissen wird. Es wird dem Element der Schiersteiner Brücke zu Leibe gerückt, das im Februar 2015 all die Probleme auslöste, das nach einem Bauunfall absackte, die wochenlange Vollsperrung auslöste und Autofahrer sowie Unternehmer in der Region viele Nerven kostete.

„Der Abbruch ist eine ganz besondere Herausforderung“, sagt Bernhard Knoop, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Worms. Man wisse nie, wie ein solch geschädigtes Teil mit seinen Rissen reagiere. „Ein geschädigtes Bauteil verhält sich beim Abbruch anders als ein gesundes. Man muss ganz vorsichtig vorgehen.“

Rund um die Uhr wird in diesen Tagen am Herzstück Ost aus den 1960er Jahren gearbeitet. Der Großteil der Stahl-Hilfsstützen, die nach dem Bauunfall 2015 für Stabilität an dem 109 Meter langen Brückenelement auf rheinland-pfälzischer Seite sorgten, ist schon verschwunden. Nun wird wie folgt vorgegangen: Auf der Brücke, wo einst Autos rauschten, arbeitet sich ein Bagger durch die oberste Betondecke, später durch die untere Decke unter dem Hohlraum im Inneren des Elements.

Baufirma verursachte Schaden

„Solche Zeiten sind immer schwierig für Autofahrer“, sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er selbst kommt aus Kamp-Bornhofen im Rhein-Lahn-Kreis und fährt jeden Tag selbst über die Schiersteiner Brücke. Auch er erinnert sich noch gut an 2015, damals war er als Verkehrsminister noch dafür zuständig. „Das war eine sehr aufregende Zeit.“

Kurz vor dem Start des Abrisses am Mittwoch war der Bauunfall von 2015 noch einmal in den Fokus gerückt. Der LBM veröffentlichte ein Abschlussgutachten. Das kam grob gesagt zwar zu dem Schluss, dass die damals beauftragte Baufirma bei Bohrungen den Schaden verursacht hat. Das sei dem Experten zufolge aber nicht vorsätzlich oder fahrlässig geschehen, erläutert Bernd Winkler. Er ist Geschäftsbereichsleiter Planung und Bau beim LBM. „Die Firma konnte im vornherein nicht wissen, dass das passiert.“

Der Baugrund habe sich als sehr knifflig herausgestellt, erklärt Winkler – einerseits mit harten Kalksteinbänken und andererseits mit losem Material. „Das zu bohren ist schwer.“ Der LBM verzichtet darauf, Schadenersatz von der Baufirma zu verlangen. Auf den entstandenen Kosten in Höhe von rund acht Millionen Euro bleibt der Bund sitzen.

Derweil schaut die Wirtschaft in der Region sehr genau auf das, was an der Schiersteiner Brücke passiert, noch zu gegenwärtig ist der 2015 durch die Vollsperrung so manchem Unternehmen entstandene Schaden. Brücken seien „wichtige Schlagadern der Region“, sagt ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Wiesbaden.

Pro Tag 470 000 Euro Verlust

Ähnlich sieht das die IHK Rheinhessen. Sie verweist auf Schätzungen von 2015, wonach die Sperrung der Brücke damals einen Schaden für die Wirtschaft von etwa 470 000 Euro pro Tag verursacht habe. Darin seien noch nicht indirekte Kosten wie Schäden durch zu spät erledigte und entgangene Aufträge oder Kosten für zusätzliches Fahrpersonal berücksichtigt.

„Setzt man die damalige Schadenssumme ins Verhältnis zu den Baukosten für die neue Schiersteiner Brücke, wird deren Nutzen besonders deutlich“, betont Hauptgeschäftsführer Günter Jertz. „Wenn es an dieser Stelle noch keine Brücke gäbe, hätte sich der Neubau nach nur acht Monaten gesamtwirtschaftlich amortisiert.“

