Bahn investiert 450 Millionen Euro im Land

Frankfurt.Die Bauarbeiten für den künftigen S-Bahn-Tunnel im Bereich Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen laufen auf Hochtouren. Auf der gesamten Baulänge wird der Bahnverkehr nach Fertigstellung des Bauwerks unterirdisch verlaufen. Die Deutsche Bahn investiert auch in diesem Jahr kräftig in Hessen. Rund 450 Millionen Euro fließen in bestehende Strecken und Gebäude, wie der Konzernbevollmächtigte für Hessen, Klaus Vornhusen, gestern in Frankfurt sagte. Hinzu kommen Investitionen in Neubauprojekte. Die Auswirkungen für die Reisenden sollen so gering wie möglich gehalten werden, indem die Bauarbeiten überregional gebündelt werden. Auswirkungen werden dennoch nicht zu vermeiden sein: Bis zu 800 Baustellen wird es 2018 bundesweit gleichzeitig geben. dpa